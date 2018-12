Salvini, Gattuso è il migliore

MILANO, 16 DIC - ''Il Milan ha bisogno di un piano come quello che in piccolo il governo sta dando all'Italia sul futuro del Paese''. Lo ha detto il ministro degli Interni, Matteo Salvini, intervenuto all'Arena Civica di Milano per la festa dei 50 anni della Curva Sud del Milan. ''Sono dispiaciuto per il mancato arrivo di Ibrahimovic? Non penso che il Milan abbia bisogno di un singolo, un singolo non fa mai la differenza'', ha risposto. Salvini ha poi chiuso definitivamente la diatriba verbale avuta con il tecnico rossonero, Gennaro Gattuso: ''Con lui non c'è nessun problema, io faccio il ministro, lui l'allenatore. Il mio è un sostegno pubblico, Gattuso è il migliore''.