Incassi Usa, Spider-man animato è al top

ROMA, 16 DIC - 'Spider-man: un nuovo universo' di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, in Italia dal 25 dicembre con Warner Bros, domina il box office americano del weekend, con un record: il più grande esordio per un film animato nel mese di dicembre. Sono 35 milioni 400 mila dollari stimati di incasso e per la 13/ma volta quest'anno al numero uno del box office Usa c'è un film adattato dalla Marvel Comics. Al secondo posto, a netta distanza con 17 milioni 210 mila dollari, un altro film Warner: The Mule di e con Clint Eastwood, con anche Bradley Cooper. Il terzo posto è per un altro film animato, The Grinch che mette ulteriori 11 milioni di dollari nel già ricchissimo bottino d'incasso: 239 milioni 288 mila dollari