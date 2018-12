Klopp batte Mourinho,Liverpool torna 1/o

ROMA, 16 DIC - Il posticipo della 17ma giornata di Premier vale di nuovo il primato per il Liverpool di Jurgen Klopp che ad Anfield batte 3-1 il Manchester United e si riprende la testa della Premier, lasciata per 24 ore al City, da stasera di nuovo a -1 (45 contro 44). L'uomo-match è stato lo svizzero Shaqiri che da subentrato (al 79' sul punteggio di 1-1), entra e decide le sorti del big match: prima trova il 2-1 con un destro sotto la traversa (73') e poi chiude i conti sette minuti più tardi con un tiro secco dal limite. Lo United di Mourinho resta malinconicamente al 6/o posto in classifica, a 11 punti dalla zona Champions. Quarto posto occupato dal Chelsea (37 punti) di Maurizio Sarri oggi 'corsaro' in casa del Brighton (1-2) grazie alle reti di Pedro e Hazard. Nel terzo posticipo domenicale, sorprendente sconfitta dell'Arsenal sconfitto (3-2) sul campo del Southampton che ha lasciato l'ultimo posto in classifica al Fulham di Claudio Ranieri.