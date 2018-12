Thailandia:Fico,ok assoluzione Cavatassi

ROMA, 17 DIC - "Una notizia meravigliosa: il nostro concittadino Denis Cavatassi è stato assolto dalla Corte Suprema thailandese. Su di lui pendeva una condanna a morte, una decisione che è stata ribaltata nell'ultimo grado di giudizio e che è stata resa nota poco fa. Quello di Denis è un caso che seguivo da diversi mesi e per cui voglio ringraziare per il prezioso e delicato lavoro portato avanti il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e l'ambasciatore italiano a Bangkok Lorenzo Galanti. Quando il nostro Paese lavora in maniera compatta per un risultato riesce sempre a raggiungerlo". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico. "Posso immaginare quanto la decisione odierna abbia riempito di gioia Denis e i suoi cari. Sono davvero felice e spero di poter accoglierlo presto qui", conclude.