Pd: Zingaretti, rifare Ds è fake news

ROMA, 17 DIC - "Lotti teme che si torni ai vecchi Ds? E' una altra fake news. Sono stato il primo capogruppo di Uniti nell'Ulivo, primo segretario del partito nella mia regione, ho fatto vincere il Pd mentre gli altri perdevano a tutte le elezioni. Io voglio un partito che porta il Pd nel futuro, altrimenti muore". Lo ha detto ad Agorà Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria del Pd. "Se c'è pregiudizio sugli ex Ds? Io mi auguro di no - ha risposto - Ci sono persone che questo partito lo hanno fondato, come il sottoscritto, come Veltroni, Gentiloni. Il sottoscritto è stato capogruppo a Bruxelles di Uniti nell'Ulivo, quando il Pd ancora non c'era e probabilmente alcuni quelli che parlano erano contro il Pd. Io ero Pd prima di loro". Riguardo al rapporto con Veltroni, Zingaretti ha spiegato: "Walter ha l'atteggiamento di non voler entrare nell'agorà del congresso, però lo sento spesso perché è una di quelle personalità con cui è giusto avere un continuo scambio di idee di opinioni e anche di suggerimenti".