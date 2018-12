Brexit: May, voto sull'accordo dopo 7/1

ROMA, 17 DIC - La premier Theresa May ha ribadito ai Comuni l'intenzione di non convocare subito un voto sul suo accordo per la Brexit. "Torneremo a discuterne il 7 gennaio e lo voteremo la settimana successiva", ha detto la premier. Quando l'accordo tornerà alla Camera dopo la pausa natalizia, ha spiegato la premier May, ci sarà "un adeguato numero" di giorni per il dibattito. Secondo alcuni media britannici, potrebbero essere cinque i giorni che saranno dedicati alla discussione e quindi il voto dell'accordo potrebbe iniziare lunedì 14 gennaio. "L'Ue mi ha assicurato che il backstop non sarà mai attivato", ha ribadito riferendo del vertice Ue della settimana scorsa. "Non revocheremo l'articolo 50 perché vorrebbe dire restare nell'Unione europea", ha detto, inoltre, il primo ministro ai tanti parlamentari che le chiedevano di 'fermare' la procedura di divorzio da Bruxelles innescata a marzo dell'anno scorso dopo che Londra ha invocato l'articolo del Trattato di Lisbona che regola le condizioni per l'uscita dall'Ue.