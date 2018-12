Ex modella, io a 16 anni con Woody Allen

LOS ANGELES, 17 DIC - Era il 1976 e Babi Christina Engelhardt aveva 16 anni. Fu lei a prendere l'iniziativa. Lasciò un biglietto sul tavolo di Woody Allen: "Dal momento che hai firmato abbastanza autografi eccoti il mio". C'era il numero di telefono e il regista, allora 41enne, la chiamò pochi giorni dopo. E' il racconto, sull'Hollywood Reporter, di Babi Christina Engelhardt, ex modella che fra il 1976 e l'84 ebbe una relazione di otto anni con il regista newyorkese. Allora l'età della maturità sessuale era fissata a 17 anni ma Allen - racconta la donna - non chiese mai la sua età. "Però sapeva che andavo alle superiori", dice la Engelhardt che oggi ha 59 anni e che racconta di quella relazione sulla scia del movimento #Metoo e con le successive denunce a esponenti del mondo di Hollywood, una delle quali, pesantissima, coinvolse lo stesso Woody Allen, accusato dalla figlia adottiva Dylan Farrow di averla violentata. "E' cambiato tutto ora, è come se improvvisamente gli altri si aspettassero da me di parlare male di lui".