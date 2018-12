Usa: Trump vuole creare Comando Spaziale

NEW YORK, 17 DIC - Donald Trump vuole uno 'Space Command', un comando spaziale, e a breve potrebbe firmare un decreto esecutivo per crearlo. Il vice presidente Mike Pence dovrebbe annunciare l'iniziativa nelle prossime ore, nel corso di una visita al Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida. Il Comando Spaziale rappresenta un passo in avanti verso una 'Space Force', l'armata spaziale che Trump vuole ma che deve essere approvata dal Congresso. Lo Space Command non richiede alcuna azione da parte del Congresso.