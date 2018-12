Germania: peggiora ancora l'indice Ifo

BERLINO, 18 DIC - L'indice di fiducia delle imprese tedesche, misurato dall'Ifo, è peggiorato ancora, nel mese di dicembre a 101 punti dai 102 del mese scorso. Si tratta del quarto mese consecutivo in calo. "Le preoccupazioni nell'economia aumentano", hanno spiegato all'istituto. Le imprese non sono soddisfatte delle prospettive. Il risultato di dicembre è peggiore delle previsioni medie degli analisti, che erano per un calo più contenuto a 101,7. Peggiorano sia le aspettative future (a 97,3 da 98,7 contro previsioni per 98,4) che le stime correnti (a 104,7 da 105,4, contro attese per 105).