Fuoco auto casa famiglia Capitano Ultimo

ROMA, 18 DIC - Un'autovettura è stata data alle fiamme intorno alla mezzanotte davanti alla falconeria del colonnello Sergio De Caprio, il Capitano Ultimo che catturò Totò Riina, in via della Tenuta della Mistica, alla periferia di Roma. L'Audi risultata rubata è stata incendiata di fronte al cancello di ingresso della falconeria, che attualmente conta una decina di rapaci, e a ridosso della casa famiglia fondata dal capitano Ultimo, dove attualmente si trovano nove minorenni. Al Capitano Ultimo, che dopo l'arresto di Riina ha ricevuto ripetute minacce da parte di Cosa Nostra, il 3 settembre scorso è stata revocata la scorta per "mancanza di segnali di concreto pericolo". Sull'episodio indagano i carabinieri. L'auto incendiata è un avvertimento? "Questo sicuramente lo valuteranno il prefetto di Roma Paola Basilone e gli esperti dell'Ucis che - ha replicato - sanno leggere molto bene i segnali di pericolo. Noi, invece, leggiamo chiaramente in quello che è successo un segnale di assenza di sicurezza per i cittadini".