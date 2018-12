Fraccaro: anticipi da Cdp per debiti P.A

ROMA, 18 DIC - Il governo presenta un emendamento alla manovra per "accelerare il pagamento dello stock di debiti maturati da Regioni ed enti locali verso aziende erogatrici di beni e servizi. Attraverso Cassa depositi e prestiti (Cdp) sarà possibile anticipare i rimborsi entro fine del 2019 per quelle Regioni o enti locali in temporanea carenza di liquidità". Lo afferma il ministro Riccardo Fraccaro, secondo il quale non ci sono "effetti sui saldi di finanza pubblica, visto che l'anticipazione sarà concessa e restituita nell'arco del 2019".