Nyt, comunicazioni Ue hackerate per anni

ROMA, 19 DIC - Hacker infiltrati nelle comunicazioni diplomatiche dell'Unione Europea per anni: lo rivela oggi il New York Times, spiegando che sono stati migliaia i messaggi intercettati, che rivelavano le preoccupazioni sull'imprevedibilità dell'amministrazione Trump, i problemi con Cina e Russia ed il programma nucleare iraniano. Anche se da Bruxelles è trapelato che non sono state colpite le comunicazioni riservate. I metodi degli hacker sarebbero simili a quelli usati in precedenza dai militari cinesi. (ANSA).