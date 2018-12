Brexit: piano Ue in caso di 'no deal'

BRUXELLES, 19 DIC - La Commissione europea ha presentato oggi il suo 'piano d'emergenza' nel caso in cui si arrivasse a una 'hard Brexit', ovvero all'uscita della Gran Bretagna dall'Ue senza la ratifica dell'accordo raggiunto tra le due parti. L'esecutivo europeo, ha detto il vicepresidente Valdis Dombrovskis al termine della riunione odierna del collegio, ha presentato gli interventi normativi necessari per essere pronti ad affrontare lo scenario che si verrebbe a configurare nel caso in cui l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue avvenisse senza l'entrata in vigore dell'accordo raggiunto ma non ancora ratificato da Londra. Si tratta di 14 misure, ha spiegato Dombrovskis, destinate a "contenere i danni" e riguardanti molti aspetti cruciali dei rapporti tra Gb e l'Ue, in particolare per il funzionamento dei servizi finanziari, del trasporto aereo e di quello terrestre e delle dogane.