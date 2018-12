Antitrust, faro su fornitori Ama

ROMA, 19 DIC - L'Antitrust ha deciso di avviare un'istruttoria per verificare se le società Herambiente e la sua controllante Hera, Linea Ambiente e la controllante Linea Group Holding, A2A, Rea Dalmine, Sogliano Ambiente e CORE, attuali fornitori di AMA, abbiano posto in essere una intesa avente ad oggetto l'astensione dalla partecipazione ad alcune procedure di gara indette dalla stessa AMA per la gestione dei rifiuti della Capitale. Lo si legge in una nota dell'Autorità, che nella giornata di ieri ha svolto ispezioni nelle sedi di tutte le società coinvolte nell'istruttoria.