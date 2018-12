Pam Onu taglia aiuti Cisgiordania e Gaza

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 DIC - Il Programma alimentare mondiale dell'Onu (Pam) ha annunciato tagli ai suoi interventi in Cisgiordania e a Gaza a causa di "una grave mancanza di fondi". Dal 1 gennaio del prossimo anno - ha spiegato Stephen Kearney, direttore regionale del Programma in un comunicato sul sito dell'organizzazione - l'assistenza sarà sospesa per 27 mila persone in Cisgiordania mentre per altre 165 mila, sia a Gaza sia in Cisgiordania, sarà ridotta del 20%. L'agenzia ha detto di essere preoccupata per il fatto che i tagli "possano avere effetti devastanti nella sicurezza del cibo, nel livello di vita e nel benessere della gente che viene assistita in Palestina". Per continuare anche nel 2019 l'attuale impegno il Wfp ha detto di aver bisogno di 57 milioni di dollari (quasi 50 milioni di euro) e quindi ha invitato "la comunità dei donatori internazionali a rafforzare il proprio impegno e ad aiutare per impedire ulteriori tagli".