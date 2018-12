Successo del bike sharing a New Delhi

NEW DELHI, 19 DIC - È bici-mania a Delhi: sono oltre 5mila i cittadini che si sono registrati alla piattaforma sperimentale di bikesharing lanciata dall'amministrazione cittadina, la NDMC, in appena tre settimane. Domenica scorsa tutti i parcheggi nel centro della città erano vuoti e migliaia di delhiites, (il nome locale degli abitanti di Delhi) si cimentavano pedalando lungo i quasi 2 km del Rajpat, l'ampio viale che parte dall'India Gate, chiuso al traffico dalla mattina, per una sfilata militare. I parcheggi del bike sharing pubblico sono 25, con 300 bici in totale, una goccia nel mare; ma, visto il tutto esaurito, l'amministrazione NDMC ha annunciato che ne aggiungerà altri 50, per un totale di 900 biciclette. Il recente successo ha colto di sorpresa: biciclette da affittare per percorsi brevi, gestite da alcune società private, sono già presenti in città da almeno quattro anni, ma per molto tempo le bici sono rimaste ferme, addirittura semi abbandonate nei parcheggi.