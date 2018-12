Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,89%)

TOKYO, 20 DIC - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in negativo, in scia alla fase di correzione in atto a Wall Street che vede gli indici azionari Usa ai minimi del 2018, mentre si delineano almeno altri due rialzi del costo del denaro da parte della Federal Reserve il prossimo anno dopo quello deciso ieri. L'indice Nikkei cede lo 0,89%, a quota 20.800,67, con una perdita di 187 punti. Sui mercati valutari lo yen tratta a 112,40 e sull'euro poco sopra 128.