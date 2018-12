Usa, linciaggio diventa reato federale

WASHINGTON, 19 DIC - Il Senato americano ha approvato una legge che stabilisce come il linciaggio e' un reato penale federale. Una decisione storica, dopo oltre un secolo di tentativi di mettere fuori legge la barbara pratica che affonda le sue radici soprattutto nella storia razzista degli stati del sud degli Usa. La legge era stata presentata in Congresso da tre senatori afroamericani: i democratici Kamala Harris e Cory Booker e il repubblicano Tim Scott. "E' un momento storico", ha esultato su Twitter Kamala Harris, che i rumors vogliono come futura candidata democratica alla Casa Bianca. La legge descrive il linciaggio come "la massima espressione del razzismo negli Stati Uniti" che nei decenni ha fatto almeno 4.742 vittime tra gli afroamericani, dal 1882 al 1968. Fino ad oggi - si sottolinea - almeno 200 legge antilinciaggio erano approdate senza successo in Congresso, mentre il 99% degli autori di tale crimine d'odio sono sfuggiti alla giustizia.