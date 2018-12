Molotov contro scuola,era bullizzato

ROMA, 20 DIC - Era bullizzato da tempo e per questo un 15enne stamani ha lanciato alcune molotov contro un Istituto scolastico ad Aprilia, in provincia di Latina. Lo avrebbero accertato i carabinieri. Il ragazzino, in conseguenza ai continui atti di bullismo nei suoi confronti, aveva perso anche un anno scolastico. Il fatto è accaduto intorno alle 8.30. La posizione del 15enne ora è al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile. Non risultano feriti e i danni sarebbero limitati.