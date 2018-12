Camera: ok bilancio interno 2019

ROMA, 20 DIC - Via libera dell'Ufficio di presidenza della Camera al progetto di bilancio interno di Montecitorio per il 2019. Il documento è stato approvato all'unanimità. Il totale dell'entrata ammonta a 970,8 milioni di euro per il 2019, a 970,6 milioni di euro per il 2020 e a 970,2 milioni di euro per il 2021. Per ciascun anno il totale dell'entrata è superiore al totale della spesa. Le entrate sono costituite quasi interamente dalla dotazione trasferita dal bilancio dello Stato, che resta fissata in 943,16 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio. La spesa per il 2019 si attesta a 958,8 milioni di euro. Rispetto alla spesa prevista per il 2018, che era pari a 969,2 milioni di euro, si registra una riduzione di 10,4 milioni di euro, pari all'1,08 per cento. E ciò nonostante siano già contabilizzate le somme necessarie per riavviare le procedure di concorso per il reclutamento di personale, ferme da oltre 10 anni.