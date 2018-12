Open Arms con 300 migranti, 'emergenza'

ROMA, 22 DIC - La nave spagnola "Open Arms con più di 300 persone a bordo non ha un porto sbarco, e Malta nega l'approvvigionamento. E' un'emergenza di Natale". E' l'appello lanciato su Twitter dall'ong spagnola Proactiva che opera con la nave Open Arms. L'ong ha riferito di aver salvato ieri 300 migranti a bordo di 3 barche "in pericolo di naufragio". I militari di Malta hanno evacuato stamani dalla nave il neonato di due giorni e la mamma di 23 anni che erano stati soccorsi in mare ieri e "che avevano bisogno di assistenza medica". Lo riferiscono le forze armate maltesi in una nota, aggiungendo che il soccorso è avvenuto in elicottero a 57 miglia a sud di Malta. Mamma e figlio sono poi stati trasferiti in ambulanza all'ospedale Mater Dei dell'isola.