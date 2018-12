Sci: Courchevel, Shiffrin vince ancora

COURCHEVEL (FRANCIA), 22 DIC - Nuova vittoria per la campionessa Usa Mikaela Shiffrin che ha vinto in 1.36.72 anche lo slalom speciale di cdm di Courchevel dopo essere stata prima ieri anche nel gigante. Secondo posto per la slovacca Petra Vlhova in 1.37.01 e terzo in 1.37.09 per la svedese Frida Hansdotter . Per Shiffrin e' la settima vittoria stagionale, la 50 esima in carriera a soli 23 anni. E' anche il suo 35/o successo in speciale, eguagliando Alberto tomba. Nella classifica generale di coppa del mondo Shiffrin ha ormai ben 889 punti seguita da Vlhova con 388. Migliore azzurra e' stata Chiara Costazza in 1.39.06 e 9/a a conferma che in questa disciplina l'Italia continua ad essere in crisi. Poi in classifica c'e' solo Irene Curtoni 14/a in 1.40.04. Dopo la pausa natalizia, la prossima tappa di cdm e' a Semmering, in Austria, non lontano da Vienna: venerdi' 28 dicembre slalom gigante con Federica Brignone e sabato 29 slalom speciale.