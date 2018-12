Gilet gialli: cassonetti in fiamme

PARIGI, 22 DIC - Primi scontri a Parigi fra i gilet gialli la polizia, in particolare nei pressi dell'Hotel de Ville, dove gli agenti hanno lanciato gas lacrimogeni e i manifestanti hanno dato fuoco ad alcuni cassonetti. A piccoli gruppi, da Montmartre, i gilet gialli sono ora in diversi quartieri di Parigi, dagli Champs-Elysées a place de la Concorde. La polizia protegge gli ingressi alle strade che portano all'Eliseo e a palazzo Matignon, sede del governo. Intanto uno dei portavoce più noti dei gilet gialli, Eric Drouet, è stato fermato con l'accusa di organizzazione di manifestazione non autorizzata, possesso di armi e partecipazione a raduno mirante a violenze e danneggiamenti.