Nipote vittima gestisce bene confiscato

NAPOLI, 22 DIC - Sarà offerta assistenza medica, assistenza legale, ma ci si potrà avvalere anche di un spazio pieno di fumetti e si potrà prendere parte al bookCrossing. Presto saranno attivati corsi per bimbi e si pensa, più in là, anche ad offrire servizi per turisti. Benvenuti in via Montesilvano, cuore del quartiere Sanità di Napoli dove al posto di un 'basso' che un tempo era del clan, oggi c'è 'Opportunity'. un'agenzia di servizi gratuiti per persone indigenti. Davide D'Errico, 27 anni, è a capo della onlus 'Opportunity', che insieme ad altre onlus gestirà il bene confiscato alla camorra: quello spazio è dedicato al nonno, vittima innocente di camorra. Lucio D'Errico era un imprenditore che negli anni Novanta si rifiutò di pagare il pizzo e per questo fu ucciso dalla camorra. "Da piccolo pensavo a mio nonno come ad un eroe poi ho capito che per sconfiggere la camorra servono anche persone normali". Una "vittoria dello Stato", l'ha definita il presidente della Camera Roberto Fico, presente all'inaugurazione.