Parolin a Taranto,accoglienza commovente

TARANTO, 22 DIC - "Vorrei dire due parole che sgorgano del cuore. Sono colpito e commosso da questa accoglienza riservata a me e attraverso di me a papa Francesco che io rappresento e del quale intendo portare vicinanza, saluto, affetto e benedizione". Lo ha detto il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, a Taranto in occasione del 50esimo anniversario della visita di San Paolo VI al Centro Siderurgico Italsider la notte di Natale del 1968. Il Segretario di Stato ha ricordato "il grande impatto" che ebbe la visita del Papa che per la prima volta celebrò la messa di Natale non a San Pietro ma in una fabbrica. Parolin ha benedetto il luogo in cui sorgerà un monumento dedicato a Papa Paolo VI, in piazza Suor Maria Mazzarrello nel quartiere intitolato al Santo Papa. "Sono davvero molto contento - ha osservato il cardinale, accolto da centinaia di fedeli - di essere qui con voi in questa circostanza per celebrare i 50 anni dalla storica visita di Paolo VI".