Frosinone-Milan 0-0

ROMA, 26 DIC - Tra Frosinone e Milan nel boxing day del calcio italiano finisce 0-0. Al Benito 'Stirpe' va in onda una partita 'molle' che regala pochi brividi agli spettatori e appena un punto alla squadra di Gattuso che sale momentaneamente al 4/o posto in classifica, alla pari della Lazio impegnata nel pomeriggio a Bologna. Per Baroni è invece il secondo punto in due gare. Sugli scudi il portiere Donnarumma, protagonista di tre ottimi interventi, mentre la nota meno lieta nelle file rossonere è Gonzalo Higuain, che anche oggi non è riuscito a spezzare il letargo di gol che dura ormai da due mesi e sprecone a pochi minuti dalla fine con un tiro a porta aperta sparato in tribuna. Senza Suso, Gattuso sceglie Castillejo, con Cutrone a dare man forte al Pipita: dopo 2' proprio Patrick si divora un gol, poi è il palo a salvare i ciociari che però vengono 'traditi' dal Var dopo aver segnato con Ciano (41'). Nella ripresa succede ben poco è c'è spazio per un paio di ottimi interventi di Donnarumma che salva la porta rossonera.