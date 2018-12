Scontro auto-bus movida Torino, 9 feriti

TORINO, 29 DIC - Nove persone sono rimaste ferite, nella notte a Torino, nello scontro tra un autobus della linea 10 giallo Nightbuster, il cosiddetto bus della movida, e un'auto. E' accaduto in via Chiesa della Salute, angolo via Boccardo, nel quartiere Borgo Vittoria. Il più grave è il conducente dell'auto, un cittadino iracheno, ricoverato in prognosi riservata al Cto; soltanto ferite lievi invece per i passeggeri del bus. Secondo la ricostruzione della polizia municipale l'auto, con targa inglese e guida a destra, non avrebbe dato la precedenza al bus, finito dopo lo scontro contro le vetrine di alcuni negozi. A bordo c'erano alcuni giovani, di rientro a casa dopo aver trascorso la serata in alcuni locali del centro. Due sono stati trasportati al Cto, sei al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco; tra loro anche l'autista. Nello scontro l'auto si è ribaltata. Sul posto, con i sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale.