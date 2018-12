Premiata Mattarella, forza andare avanti

NORCIA (PERUGIA), 29 DIC - "È un qualcosa di inaspettato e tanto speciale che ripaga di tanti sforzi fatti. Soprattutto mi dà la forza di guardare avanti con rinnovata fiducia, soprattutto oggi che stiamo vivendo come comunità il periodo più complicato, con la ricostruzione che stenta a decollare e con le energie di reazione post sisma che stanno venendo meno": Rosella Tonti, dirigente scolastica degli istituti onnicomprensivi di Norcia e Cascia, commenta così la notizia dell'onorificenza al Merito della Repubblica Italiana che le è stata conferita da presidente Sergio Mattarella. "Sono commossa - dice all'ANSA Tonti -, è un riconoscimento che arriva nel momento più difficile. Se me lo meritavo non lo so, ma so di aver dato il massimo". La dirigente non riesce a trattenere le lacrime. "Senza dubbio abbiamo lavorato con tanta umanità - sottolinea - e il fatto che il presidente Mattarella l'abbia riconosciuto ha un valore grande per me".