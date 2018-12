Cav, a gennaio gilet azzurri in piazza

ROMA, 29 DIC - "Nessuno deve sottovalutare la gravità assoluta di quello che sta succedendo alla Camera nel metodo e nel merito. Questa legge di bilancio aumenta le tasse, attacca le pensioni e il no profit. E' una manovra che ipoteca il futuro dei giovani, ruba la pensione agli anziani, punisce chi fa del bene. Un mix di pauperismo e dilettantismo che l'Italia non può permettersi di subire a lungo. Lo afferma Silvio Berlusconi annunciando che, a gennaio, una mobilitazione dei "gilet azzurri" in tutte le piazze.