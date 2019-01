Spagna:bimbo nel pozzo,si scavano tunnel

ROMA, 19 GEN - Continua la corsa contro il tempo per cercare di salvare Julen, il bambino di 2 anni caduto in un pozzo vicino Malaga sei giorni fa. Esclusa l'opzione di un tunnel orizzontale, i minatori coinvolti nelle operazioni di soccorso hanno cominciato a scavare due tunnel verticali paralleli al foro in cui il piccolo è intrappolato. Lo scrive il quotidiano El Pais. Sono circa 100 le persone al lavoro e ci vorranno almeno 35 ore se la trivella impiegata non incontrerà ostacoli nel terreno. "È come se Julen fosse figlio di tutti", ha detto Angel Garcia Vidal, l'ingegnere che coordina le operazioni. Sul posto è arrivato anche il presidente andaluso, Juan Manuel Moreno, che prima ha fatto un punto con i soccorritori e poi si è recato a casa della famiglia del bambino.