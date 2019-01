Usa: Pelosi boccia proposta Trump

WASHINGTON, 19 GEN - Pochi minuti prima che Donald Trump annunci la sua proposta per mettere fine allo shutdown, la speaker della Camera Nancy Pelosi definisce insufficiente e destinata al fallimento l'offerta anticipata dai media di una difesa dei dreamer in cambio dei fondi per il muro col Messico. "Non è uno sforzo in buona fede" per aiutare i migranti e potrebbe non essere approvata alla Camera, ha aggiunto.