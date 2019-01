Piatek al Milan fino 2023, avrà il n.19

MILANO, 23 GEN - E' ufficiale il trasferimento al Milan di Krzysztof Piatek, che in serata ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. L'annuncio è arrivato poco dopo l'ufficialità del passaggio di Gonzalo Higuain in prestito al Chelsea. L'attaccante polacco proveniente dal Genoa sarà presentato domani alla stampa a Milanello alle 13 e subito dopo parteciperà al suo primo allenamento in rossonero. A quanto si apprende ha scelto la maglia numero 19.