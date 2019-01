Venezuela: liberata attivista italiana

ROMA, 31 GEN - L'attivista italiana arrestata nei giorni scorsi in Venezuela durante le proteste dell'opposizione è stata liberata, a quanto si apprende. Laura Beatriz Gallo, con il doppio passaporto italiano e venezuelano, era stata arrestata lo scorso 23 gennaio. La liberazione di Gallo è stata annunciata da Alfredo Romero, responsabile del Foro Penale, una associazione locale di avvocati, che ha precisato che a Yaracuy, nel nord, sono stati scarcerati anche 19 minorenni che erano stati arrestati lo scorso 23 gennaio. La conferma è poi venuta dal giornalista locale Said Gutierrez, che ha pubblicato su Twitter una foto della Gallo mentre esce da un commissariato di polizia a Guama, insieme a una avvocatessa che l'ha assistita. Gutierrez ha segnalato che è stata scarcerata perché ha ottenuto l'arresto domiciliare per motivi di salute. Laura Gallo è madre di Gabriel Gallo, leader locale di Volontà Popolare, il partito di Juan Guaidò, presidente del Parlamento che si è proclamato presidente ad interim.