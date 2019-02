Web per medico malato, 260 mila euro

ANCONA, 2 FEB - Il web si mobilita per Lorenzo Farinelli, medico di 34 anni, di Ancona, che ha lanciato un appello con un video sui social: affetto da Linfoma non-Hodgkin a grandi cellule di tipo B, ha bisogno di soldi per andare a curarsi in America, dove viene praticata una terapia sperimentale. "Non è finita finché non è finita. Non voglio morire" dice Lorenzo nel video, il volto segnato dalla malattia. E la risposta è stata massiccia e immediata: l'appello è diventato virale e la piattaforma gofundme.com che sta raccogliendo le donazioni è arrivata quasi a quota 260 mila euro, versati da circa 7.000 persone. Ci sono somme consistenti (300 euro), ma moltissime sono le donazioni da 10-20 euro. la cifra raccolta sta crescendo di ora in ora: l'obiettivo è 500 mila euro.