Banche: Abi, sofferenze sotto 30 mld

ROMA, 19 FEB - Pulizie di fine anno per le banche italiane. A dicembre le sofferenze nette, per effetto di cessioni e cartolarizzazioni, sono scese sotto i 30 miliardi di euro a 29,5 miliardi contro i 38,2 di novembre. L'anno precedente erano pari a 64 miliardi. Per tornare a questi livelli, spiega l'Abi, bisogna risalire al maggio 2010. In rapporto gli impieghi sono pari all'1,72%, il livello del luglio 2010. E a gennaio frena la crescita dei prestiti bancari a famiglie e imprese che sono aumentati dell'1% a 1.301 miliardi di euro, in rallentamento rispetto al mese precedente (+1,93%).