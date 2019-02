Industria Ue, Manifesto franco-tedesco

BERLINO, 19 FEB - Germania e Francia hanno varato un accordo di politica industriale volto a sollecitare l' Unione Europea a cambiare le sue regole in materia, giudicate ormai "superate" di fronte alla concorrenza industriale sempre più agguerrita delle potenze asiatiche e degli Stati Uniti. L'intesa, detta Manifesto franco-tedesco, è stata presentata oggi a Berlino dal ministro dell'economia tedesco Peter Altmaier e del ministro dell'Economia e delle Finanze francese Bruno Le Maire. "Si vuole condividere la strategia industriale futura in materia di innovazione, intelligenza artificiale e information technology, ha spiegato Le Maire, che ha parlato di "momento storico". "La questione che ci si pone - ha detto - è se vogliamo essere sovrani o no", soprattutto di fronte alla concorrenza industriale con la Corea del Nord o la Cina. "Abbiamo regole superate - ha aggiunto - per far crescere l'Unione europea occorre cambiare le norme sulla concorrenza".