Marsiglia, spara e accoltella passanti

PARIGI, 19 FEB - Un uomo armato di coltello e di una pistola ha aggredito alcuni passanti nel centro di Marsiglia, prima di essere ucciso dalla polizia. Due persone sono state accoltellate e sono state ricoverate in ospedale. Uno dei due sarebbe in condizioni gravi. Secondo quanto riferito dalla polizia, l' uomo ha aggredito con un coltello i passanti sulla Canebiere, in pieno centro. Poi ha tirato fuori una pistola di fronte alla polizia che lo voleva fermare. Gli agenti hanno reagito ferendolo. L'uomo sarebbe morto poco dopo in ospedale.