Barberio Corsetti direttore Teatro Roma

ROMA, 19 FEB - Giorgio Barberio Corsetti è il nuovo direttore del Teatro di Roma - Teatro Nazionale: lo ha nominato all'unanimità il cda del teatro, d'intesa con i soci aderenti (Comune di Roma, Regione Lazio e ministero per i Beni e le attività culturali). Francesca Corona è stata inoltre nominata consulente artistica per il Teatro India. La scelta dello stabile capitolino è ricaduta sul nome di Giorgio Barberio Corsetti "per la grande creatività e professionalità artistica - spiega una nota - che si è distinta negli anni per originali riletture del repertorio classico e per l'attenzione alla drammaturgia e al contemporaneo. Sono affidate alla figura del Direttore le mansioni afferenti alla progettazione e programmazione artistica dei Teatri (rispettivamente Argentina, India, Torlonia e Valle) e le mansioni più prettamente organizzative che saranno coadiuvate dalle competenze delle professionalità interne al Teatro".