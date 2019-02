Bce: su Tltro decisione non scontata

ROMA, 20 FEB - La Bce prenderà in esame "molto presto" l'ipotesi di una nuova edizione del Tltro, i maxi prestiti alle banche, ma "questo non significa che verrà presa una decisione". Lo ha detto l'esponente della Bce, Peter Praet, ad una conferenza a Francoforte secondo quanto riferisce Bloomberg. La prossima riunione del Consiglio Bce è prevista il 7 marzo e finora il mercato scommetteva sul varo di un nuovo Tltro in quell'occasione.