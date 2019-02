Pittella lascia, Trerotola al suo posto

POTENZA, 20 FEB - Il farmacista potentino Carlo Trerotola è il candidato del Centrosinistra alle elezioni regionali in programma in Basilicata il 24 marzo. Lo ha annunciato poco fa a Potenza Marcello Pittella (Pd), che ha detto di aver fatto un passo indietro "per unire il centrosinistra". Trerotola - ha precisato Pittella - è stato scelto in una rosa di nomi in virtù anche del suo essere "esterno alla politica vissuta istituzionalmente".