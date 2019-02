Zaniolo, sogno ripetere cammino Totti

ROMA, 20 FEB - "È sulla bocca di tutti, ma in pochi lo conoscono bene". La Roma fotografa così il momento che sta vivendo Nicolò Zaniolo, e forse anche per questo ha deciso di dar voce direttamente al giovane talento sul proprio sito ufficiale per farsi "raccontare qualcosa in più sulla sua vita". L'ex giocatore dell'Inter ammette il debole per Kakà, poi confessa di sentirsi tutt'altro che arrivato e di vole giocare il più possibile con la maglia giallorossa. "Restare per tutta la carriera alla Roma? Alla fine giocando in squadra con De Rossi e Florenzi, o vedendo a quello che ha fatto Totti, capisci quanto si può essere attaccati a questa squadra e a questi tifosi. Sarebbe un sogno fare le stesse cose", dice non dimenticando la nazionale: "Vincere il Mondiale? Ne parlavo con De Rossi delle emozioni vissute - dice - E mi è venuta la pelle d'oca. Un giorno, magari, spero di riuscirci anch'io. Ma non ci sto pensando ancora".