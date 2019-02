Fed: crescita Usa più lenta in 2019

NEW YORK, 20 FEB - I rischi per la crescita hanno spinto la Fed a prendersi una pausa nei rialzi dei tassi di interesse. E' quanto emerge dai verbali della riunione del 29 e 30 gennaio, che rivelano come la Fed si aspetta una crescita più lenta nel 2019. "I rischi al ribasso sono aumentati" si legge nei verbali, dove si fa riferimento al rallentamento della crescita globale e della Cina. L'essere "pazienti" consente alla Fed - emerge dalle minute - si guadagnare tempo per avere un quadro più chiaro. La Fed appare comunque divisa sulle prossime mosse di politica monetaria. Mentre diversi membri della banca centrale ritengono necessario un aumento dei tassi nel 2019 se l'economia si muovera' in linea con le attese, altri funzionari non sono sicuri su che tipo di azioni sui tassi saranno necessarie quest'anno.