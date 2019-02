Tamponamenti per nebbia, chiusure A1-A22

ROMA, 21 FEB - Nebbia killer sulle autostrade del Nord. Un tratto della A1 tra Milano sud e Basso Lodigiano è stato chiuso in entrambe le direzioni dopo un maxitamponamento causato dalla scarsa visibilità che ha coinvolto una dozzina di auto e un tir. Anche la A22 del Brennero è stata chiusa tra Carpi e Verona per altri incidenti, il cui bilancio è di un morto e una ventina feriti, molte anche gravi. Sulla A1, il servizio di soccorso 118 ha disposto una maxiemergenza per soccorrere gli automobilisti coinvolti, tra cui ci sono almeno nove feriti, non gravi.