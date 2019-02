Agenti accerchiati da residenti a Roma

ROMA, 21 FEB - Poliziotti accerchiati da residenti durante un'operazione antidroga. E' accaduto a Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. Tutto è nato quando due romeni di 17 e 24 anni hanno cercato di seminare le pattuglie del Reparto Volanti tra le strade del quartiere. A complicare il lavoro degli agenti diversi residenti che si sono radunati intorno alle due vetture e hanno provato, senza riuscirci, a impedire l'arresto dei due giovani. In un video che sta girando in queste ore sui social si vede anche un agente che per qualche attimo estrae la pistola. I due giovani sono stati arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. "Non possiamo rassegnarci ad abbandonare all'illegalità interi quartieri che meritano molto ma molto di più", afferma il presidente del Pd Matteo Orfini ringraziando i poliziotti "per quanto fanno ogni giorno". "Solidarietà di Fratelli d'Italia agli agenti. Lo Stato faccia sentire forte la sua presenza, anche con l'Esercito. Stop zone franche", afferma la leader di Fdi Giorgia Meloni.