Figc, a Parma -2 pt per non andare in A

ROMA, 17 LUG - Due punti di penalizzazione al Parma, da scontare per il campionato passato" e con l'effetto dunque di annullare la promozione in serie A: è la richiesta avanzata dalla procura della Federcalcio nel processo presso il Tribunale Figc con l'accusa di tentato illecito, per la vicenda dei messaggi whatsapp di Emanuele Calaiò ai giocatori dello Spezia. La procura, rappresentata dal sostituto Dario Perugini, ha chiesto in subordine 6 punti di penalizzazione, se la corte decidesse di applicare la sanzione per il prossimo campionato. La Procura ha inoltre chiesto una squalifica di 4 anni per Emanuele Calaiò: i suoi messaggi a due giocatori dello Spezia dimostrerebbero, secondo la procura Figc, la volontà di 'ammorbidire' l'avversario.