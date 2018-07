Amichevoli: Genoa ko 3-2 con lo Zenit

GENOVA, 17 LUG - Genoa sconfitto di misura per 3-2 nella seconda amichevole della nuova stagione. Contro lo Zenit San Pietroburgo, formazione di ben altro livello e avanti nella preparazione di quasi tre settimane, Romulo e compagni hanno lottato alla pari passando per due volte in vantaggio ma cedendo ad un minuto dalla fine. Ballardini ha schierato due formazioni differenti lasciando a riposo Marchetti, Gunter, Sandro, Kouamé e l'affaticato Mazzitelli oltre al grande ex Zenit Criscito, convalescente dopo la frattura al quinto dito del piede di giugno. Primo tempo con Medeiros, Piatek e Pandev schierati nel tridente offensivo rossoblù ma il primo gol è di Romulo, al 21', su rigore assegnato per fallo su Piatek. Lo Zenit pareggia con Ozdoaev che al 34' risolve una mischia. Nella ripresa Lapadula titolare e in gol di testa su assist di Pereira al 10' prima che Driussi al 20' ristabilisca la parità sfruttando un errore della difesa. Nel finale azione corale degli ospiti che chiudono la gara grazie alla rete di Kuzyaev.