Roma: Perotti saluta Alisson

ROMA, 18 LUG - Alisson sta per spiccare il volo verso Liverpool è già arriva il saluto di uno dei suoi compagni di squadra Diego Perotti. ''Per noi era un portiere fortissimo - ha detto il fantasista argentino della Roma ai microfoni di Sky Sport - Ci ha fatto fare tanti punti l'anno scorso e ha salvato tante partite con le sue parate, ma il calcio è così. Dico però che una società non agisce mai per farsi del male, ogni cosa che fa la fa per migliorare. Vedremo a fine stagione come andrà. Per noi - aggiunge Perotti - è comunque una perdita importante, Alisson è un ragazzo formidabile, faceva gruppo, ci dispiace ma la vita è così. È successo con Salah e con Nainggolan, ma la Roma continua e dobbiamo fare bene come l'anno scorso''.