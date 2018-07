Diritti tv: vicina intesa Perform-Sky

MILANO, 19 LUG - Imminente l'accordo fra Perform e Sky grazie al quale gli abbonati della pay tv satellitare, che ha i diritti in esclusiva di 266 partite di Serie A, potranno accedere alle trasmissioni di Dazn, incluse le altre 114 gare del campionato. Lo si apprende da fonti vicine al dossier, e l'accordo dovrebbe essere siglato e annunciato entro lunedì, quando ci sarà la presentazione della stagione sportiva di Sky. Perform ha già concluso un accordo del genere con Mediaset, in base al quale gli abbonati di Premium Sport avranno un codice, incluso nel prezzo dell'abbonamento, per accedere a Dazn, l'applicazione che trasmette eventi sportivi on demand in streaming. Il gruppo inglese sta cercando di portare a termine altre intese simili per dare la visibilità più estesa possibile a Dazn. In corso trattative con Tim e Fastweb, fra gli altri. Non è escluso che più avanti siano avviati contatti anche con Iliad, l'operatore di telefonia da poco entrato sul mercato italiano. Dazn dovrebbe iniziare a trasmettere a fine luglio.