MILANO, 19 LUG - La Serie A da questa stagione potrà essere trasmessa in diretta anche in cinema e teatri, a minimo 80 chilometri di distanza dagli stadi in cui si gioca. E' una delle novità nell'offerta dei diritti tv non esclusivi approvata all'unanimità dall'assemblea di Lega, che verrà pubblicata lunedì e comprende anche i diritti radiofonici e quelli per gli highlights.