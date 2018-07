Trapattoni, CR7 darà a Italia qualità

CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO), 19 LUG - "L'arrivo di Cristiano Ronaldo indubbiamente può aiutare l'immagine del calcio italiano, che comunque non è mai sceso a livelli bassi". Lo ha detto Giovanni Trapattoni, a margine della cerimonia di premiazione del premio 'Fair Play Menarini', sottolineando che "il fatto che arrivi Ronaldo è importante in termini di qualità di gioco e di visibilità del nostro calcio". Trapattoni ha spiegato che "Guglielmo Tell insegna che con l'arco e le frecce giuste si può far male all'avversario. Oggi Cristiano Ronaldo è ancora un giocatore integro, che ha qualità per fare gol, ha strapotere atletico e se ha la squadra intorno, può rivelarsi una pedina fondamentale ed una freccia in più nell'arco di Allegri".